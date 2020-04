Un long week-end à Porto, sous le signe du design

Direction Porto, pour y effectuer un long week-end, sous le signe du design.

En se dirigeant vers Porto, il sera ici question d’y retrouver un lieu décalé, mais véritablement authentique. Tout est pensé pour y satisfaire les voyageurs, en particulier ceux cherchant de l’inattendu, et du dépaysement.



Cela fait plusieurs années que Porto a radicalement changé de visage. La deuxième ville du pays parvient maintenant à se démarquer de Lisbonne, notamment grâce aux divers investissements. La modernité s’allie brillamment avec l’ancien, et il ne sera pas rare de découvrir des transports modernisés, aux côtés des historiques tramways et autres balcons où sèche du linge. Les bars de Porto sortent du lot, et conservent fièrement une allure démodée. Qui contraste avec les immeubles d’Art-nouveau, très designs. Nul doute que Porto est une destination à ne pas manquer pour un long week-end.



Les choses à faire



Une fois à Porto et si la découverte des lieux est terminée, pourquoi ne pas prendre la direction du nord, à une heure de Porto ? Ici se trouve la province du Minho. La vallée, d’ailleurs, possède un charme incroyable, où de nombreux petits villages, champs et vignobles se dressent à perte de vue. Impossible d’ailleurs de passer à côté du vin pétillant et léger, le vinho verde. Celui-ci est à découvrir chez les petits producteurs. En outre, il est possible d’y retrouver Guimaraes, une ville prisée pour sa culture et son centre historique. Un centre culturel étant d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Une certitude, un long week-end à Porto permettra bien des choses.



Partager : Twitter

Facebook