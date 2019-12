Voici les 10 mots français que les Anglais et Américains préfèrent

Les séries TV américaines et anglaises sont truffées de mots en français. On l’a tous déjà remarqué, la langue française adore s’exporter dans les différents pays anglophones, avec un « je ne sais quoi » de charme latin.

Retour, donc, sur les 10 mots français que les Anglais et Américains adorent utiliser dans la vie de tous les jours et dans leurs séries ou films.

Je-ne-sais-quoi

L’Oxford Dictionary donne comme définition de je-ne-sais-quoi, une qualité qui ne se décrit ou se donne aisément. Cette locution serait d’ailleurs issue de l’ancien français, en 1531. Avec l’expression « je ne scay quoy« . Soit un sentiment d’impuissance.

Déjà-vu

Sur le papier, le déjà-vu est intangible, vaporeux, mais familier. Pour aller plus loin, il est possible de noter que le mot médical est paramnémie. À savoir une perte de la mémoire des mots et de leurs signes. L’Oxford Dictionary précise cependant la façon de prononcer ce mot très apprécié des Anglais et Américains. « Déija vou ».

Rendez-vous

Voici un mot qui se prononce à la manière du précédent. « Rendéi veou ». Ce terme n’a d’ailleurs pas d’équivalent en anglais. En effet, appointment ou meeting ne veut pas dire un rendez-vous se voulant amoureux.

Fiancé

Voici le mot qui désigne une personne avec laquelle on s’engage par une promesse solennelle de mariage. Et aucun autre mot n’est accepté en Anglais.

Brunette

Si blonde est traduit, aussi bien chez les Anglais que les Américains, ce n’est pas le cas des brunes. Le mot brunette est donc présent. Et l’adjectif désigne notamment une fille aux cheveux brun foncé. Soit quelque chose de différent qu’en France.

La suite du classement avec les 5 mots français que les anglophones adorent, c’est par ici.

