Les films disponibles plus rapidement à la télévision

C’est désormais une certitude, les films seront plus vite à la télévision qu’avant.

Lorsqu’un film sortira au cinéma, il faudra désormais attendre moins longtemps pour le retrouver sur l’écran de son salon. Même si, dans les faits, cela ne change pas réellement de beaucoup.

Un accord a enfin été conclu au ministère de la Culture. La chronologie des médias ; à savoir cinémas, DVD, télévision et streaming se voit donc modernisée. Grâce à cela, il est question de garantir plusieurs points, comme le souligne le ministère dans un communiqué, comme la garantie « à tous les téléspectateurs un accès permanent aux films » et « contribue à la lutte contre le piratage en rendant plus rapidement disponibles les œuvres ». Sur le papier, les diverses plateformes de vidéos par abonnement voient leur délai minimum de diffusion passer de 36 mois, à 15 mois en cas de dérogation. 17 mois sur un plan plus standard. Du côté des chaînes de télévision gratuites (les principales chaînes de la TNT), le délai passe à 22 mois. Contre 28 auparavant. À noter que la location vidéo sera possible 3 à 4 mois après la sortie au cinéma. Contre 4 mois avant.



Canal + gagnant



Si les délais sont plus courts partout, c’est bien la chaîne cryptée Canal + qui sort son épingle du jeu. En effet, Canal + doit désormais attendre 6 à 8 mois avant de proposer un film sur ses antennes. Il fallait attendre entre 10 et 12 mois avant. Une telle avancée est significative, d’autant que rien n’avait évolué depuis 2009 maintenant. De plus, il faut souligner que cet accord sera obligatoire d’ici 2022. Pour l’ensemble de la filière.







