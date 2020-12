Simple et rapide, la vraie recette de la flammekueche

Véritable immanquable de l’Alsace, la flammekueche est simple à faire.



Déguster une véritable tarte flambée peut parfois s’avérer compliqué. Pas de panique avec cette vraie recette de la flammekueche ; simple et rapide.

Avant de se pencher sur la préparation en elle-même, il faut passer en revue la liste des ingrédients. Pour le besoin de cette recette de la flammekueche, il est question, en premier lieu, d’une pâte à pizza à dérouler. Il faut également 100 grammes d’allumettes de bacon, et 2 oignons. Sans oublier 10 centilitres de vin blanc et la moitié d’un sachet de mélange d’épices Pincée Aromatique. Pour débuter cette recette, il faut peler et couper les oignons en deux, avant de les émincer. Puis, dans une poêle, y verser un filet d’huile d’olive et y rajouter les oignons. Il suffira ensuite de les faire revenir ; quelques minutes, puis d’y verser le vin blanc avant de laisser cuire quelques minutes. Et d’y rajouter les épices et les allumettes de bacon.



Préparation et astuce



Une fois le tout dans la poêle, il sera question d’une nouvelle cuisson. Jusqu’à ce que le liquide soit entièrement absorbé. Ensuite, sur une plaque de cuisson, il faut dérouler la pâte et étaler la crème fraîche avant de répartir le mélange comprenant les oignons et le bacon. Niveau cuisson, il suffira de cuire celle-ci 10 à 15 minutes au four, à 180 degrés. Petite astuce à savoir ; le vin blanc cuit les oignons doucement. Et les rends moelleux. Sans oublier les épices, qui permettent à la flammekueche de sortir du lot et de proposer une belle expérience

