Les dernières tendances cuisine à suivre cette année

Cette année promet de nouvelles tendances cuisine à suivre, pour notre plus grand plaisir.

Et si cette nouvelle année permettait de découvrir toujours plus de tendances cuisine incroyables et marquantes ? Retour sur les dernières tendances qui viendront bouleverser cette année, en prenant obligatoirement en compte, l’avenir de la planète.



Place à la méthode Pegan



La méthode Pegan est clairement l’une des tendances à suivre de près cette année. Et pour cause ! Sur Pinterest, il est question de 337 % en plus de recherche pour ce terme. Dans les faits, le péganisme est inspiré des régimes paléo et vegan. Sur le papier, c’est donc la nourriture détox dont il est question. Ici, le péganisme se dirige vers le plaisir et la nourriture saine.



Les tendances de Future 100



Établi chaque année, le rapport Future 100 vient dévoiler les nouvelles tendances. Celles qui conseilleront sur la façon de manger. Et en cuisine, il est question de se faire plaisir, en mangeant sain. Dès lors, même le fast-food propose un mode plus sain, avec steaks végétaux. Il faut également penser aux oranges calamondins ; les orangers d’appartement, qui sont très en vogue. Tout comme le lichen et l’algue dulse.



La forme grâce aux probiotiques



Tous les micro-organismes vivant dans un environnement spécifique, sont considérés comme un microbiote. Et donc comme un probiotique. Ces derniers sont des bactéries saines, qui permettent de maintenir l’équilibre de l’estomac. Côté tendance, les magasins bio entrent dans la danse. Avec des produits comme le kéfir, la bière de gingembre, le kimchi, ou encore le kombucha.



Les cookies non-cuits



Autre tendance qui ne cesse de prendre du galon, la pâte à cookies crue. En manger n’est désormais plus mal vu, bien au contraire même ! Il faut souligner qu’à New-York, il existe même un restaurant qui vend diverses pâtes à cookies crues. Et le côté dangereux de la chose n’est plus. En effet, la farine a été remplacée par de la farine traitée, et les œufs crus, par des œufs pasteurisés.



