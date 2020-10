Il existe de nombreux jouets qui sont commercialisés, et qui sont dans la ligne de mire de la répression des fraudes.

En effet, il faut savoir qu’à longueur d’année, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) effectue des contrôles. Aussi bien dans les usines de jouets, que dans les sites d’importation, les magasins et autres sites de ventes à distances.



Contrôle et analyse

Au total, 10 600 actions de contrôles dans plus de 3 000 sites. Et le taux d’anomalie a augmenté en une année ; passant de 8,2 % à 11,5 %. Dès lors, 722 jouets ont été prélevés afin de réaliser des analyses physiques et chimiques. Pour les analyses physiques, il est question de vérifier « que le comportement mécanique des jouets est acceptable au regard de l’âge de l’enfant (arrachage des yeux des peluches, petits éléments accessibles, etc.) » Quant aux analyses chimiques, elles servent à évaluer « la présence éventuelle de contaminants (métaux lourds), de substances indésirables ou d’allergènes »

Des jouets non-conformes

Et le bilan est sans appel, 13,3 % des jouets en question sont non-conformes, et même dangereux. Il conviendra cependant de noter que les prélèvements ont été effectués sur des jouets ciblés, sur lesquels des suspicions étaient à l’ordre du jour. La partie la plus dangereuse provient des petits éléments capables d’être ingérés par les enfants de moins de trois ans. De plus, il est aussi question d’un manque de stabilité pour les jouets. Alors qu’ils sont censés supporter le poids d’un enfant. Des risques chimiques sont également à l’ordre du jour. Avec des substances capables de causer des lésions oculaires. Sans compter les substances cancérigènes, mutagènes et toxiques.

Les peluches sont les moins conformes



Lors de ces étapes, ce ne sont pas moins de 141 000 produits qui ont été détruits. Avec un nombre significatif de peluches. Un total de plus de 37 000 peluches. Les porte-clés jouets arrivent en seconde position des jouets non-conformes, avec 29 000 de ces derniers détruits. Suivis de plus de 24 000 hand-spinners. Enfin, les instruments de musique ne sont pas en reste ; plus de 13 000 de ces derniers ont été détruits.

