Le top 5 des grands classiques de Disney à voir absolument

Pour regarder un film Disney, il n’y a pas besoin d’une raison particulière.

Difficile de passer à côté des films Disney, d’autant que ces derniers ont toujours été présents, pour toutes les générations. Retour sur un Top 5 des grands classiques de Disney, à voir absolument.



Robin des Bois, N°5



Si beaucoup connaissent les différents films de Robin des Bois, Disney n’était pas vraiment passé à côté de cet univers marquant. Sortit en 1973 ; en 1974 en France, ce dessin animé est un véritable classique de l’animation. Son inspiration provient aussi bien de Robin des Bois, que du Roman de Renart ; des récits médiévaux Français, du XII et XIIIe siècle.



N°4 Peter Pan



Sortit en France à la fin de l’année 1953, le classique de Disney, Peter Pan, est devenu un des chefs-d’œuvre des studios Disney. Malgré quelques critiques ; notamment sur l’aspect de la Fée Clochette, Peter Pan a réussi à émerveiller de nombreux enfants, aujourd’hui devenus grands.



Top 3, Les Aristochats



Le film d’animation Les Aristochats n’est autre que le 25e film des studios Disney. Sortit en France en 1971, il connaîtra un véritable succès, et ce, malgré l’absence d’un grand méchant dans son histoire. Ce film sera également le dernier dont la production a été approuvée par Walt Disney, qui décédera à la fin de l’année 1966.



Cendrillon, N°2



Voici le 16e film des studios Disney ; un film qui s’inspire du conte de Charles Perrault, Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre. Mais aussi de la version des frères Grimm. Très marquant, Cendrillon marquera le retour de Disney en 1950, soit huit ans après le dernier classique.



Top 1, Mary Poppins



Véritable classique de Disney, Mary Poppins l’est. Et avec un grand brio. Alors que les spectateurs pouvaient découvrir les aventures de la nurse la plus célèbre en 1964 (1965 en France), il aura fallu attendre de nombreuses années avant que Disney n’obtienne les droits de l’adaptation du roman de Pamela L. Travers. Ce film de Disney deviendra l’un des plus grands classiques ; si ce n’est le plus grand, et continu toujours d’émerveiller petits et grands. À tel point qu’un remake verra le jour en 2018, Le Retour de Mary Poppins.

Partager : Twitter

Facebook