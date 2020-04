Algarve, un road trip de Faro à Carvoeiro

L’Algarve possède bien des qualités, et un environnement aussi bien apprivoisé que sauvage par endroit.

En famille par exemple, il y aura toujours quelque chose à faire ; et de nombreux types d’hébergements et d’activités à découvrir. Retour sur l’Algarve, et sur le road trip de Faro à Carvoeiro.



Une fois arrivé à Faro, quoi de mieux que prendre la direction de Tavira ? Cette cité typique de la région se trouve entre des montagnes et le fleuve Gilao. Ici, les ruelles cachent de nombreux secrets et les églises sont majestueuses. Comme celle de Santo Antonio par exemple. Toujours à Tavira, le Palacio da Galeria vaut le détour. En restant dans la région, la découverte du parc naturel de la Ria Formosa peut facilement s’ajouter au programme. Dans ce lieu, les paysages sauvages sont préservés, et il est possible d’y trouver des colonies d’oiseaux et autres flamants roses.



Carvoeiro, le village de pêcheurs

À l’embouchure de l’Arade, côté ouest, se trouve Carvoeiro. Ce village de pêcheurs propose un centre-ville pavé, et un paysage à couper le souffle depuis la baie qui se trouve sur la place principale. Autour de Carvoeiro, il est possible de découvrir des côtes rocheuses, des plages abritées par des falaises, mais également des grottes. Du côté du site Algar Seco. Arrivé à Carvoeiro, il sera possible d’effectuer une belle randonnée en famille, au Cap Saint-Vincent. Celle-ci est d’ailleurs la pointe la plus occidentale d’Europe. Ici, il sera possible d’explorer les dunes et les chemins entre les falaises. Pour une expérience inoubliable.

