Ces 4 idées de week-end romantique en France

Pays très romantique, la France offre des week-end en couple à ne pas manquer

Le territoire Français est une excellence pour effectuer quelques escapades romantiques en couple. Retour, sur 4 idées de week-end romantique en France.



Paris



Bien sûr, la Ville Lumière fait toujours son effet pour un week-end romantique. Quelques visites à ne pas manquer, la Tour Eiffel, pour débuter. Du haut de la grande dame, tout Paris se dévoile. Un petit tour en bateau mouche fera également son effet, sans oublier la place des Vosges, ou encore le Jardin du Luxembourg.



Les Baux-de-Provence



Direction le cœur des Alpilles, où les Baux parviennent à dominer Arles et toute la Camargue. Grâce à un panorama incroyable. Le village possède d’ailleurs un patrimoine historique et 22 pièces architecturales classées dans les Monuments historiques. Endroit incontournable de la région, il y a beaucoup à découvrir.



Cognac



Cognac est une ville historique et aura même reçue l’appellation de Ville d’art et d’histoire. Cognac est aussi connu dans le monde entier, notamment grâce au Cognac, la boisson alcoolisée. Les ruelles pavées de Cognac offrent des frontons sculptés d’hôtels particuliers. Et autres logis anciens immanquables. Cognac est également le point de départ pour effectuer diverses excursions.



Colmar



Direction l’Alsace, afin d’y retrouver une destination de choix pour passer un week-end romantique. Élue meilleure destination européenne 2018, la ville de Colmar est un tableau de l’Alsace. Très typique de la région, la ville est aussi classée dans les plus belles villes de France. Le centre-ville de Colmar possède maisons à colombages, bâtiments de style Renaissance et le musée Unterlinden. Sans oublier la saison des marchés de Noël, pour un moment à deux, unique.



Partager : Twitter

Facebook