Les 5 locations Airbnb les plus insolites en France

En France, il n’y a pas que les chambres les plus traditionnelles, bien au contraire même.

Que ce soit pour des vacances ou pour un week-end, les chambres d’hôte classiques ne sont pas les seuls à se présenter. En effet, il existe des locations insolites en France, qu’il est possible de louer, directement sur Airbnb.



Une roulotte



Voilà une expérience inédite, qui est proposée dans la région Toulousaine. Ici, la nuit est affichée à 80 €. 80 € pour profiter d’une roulotte gitane typique, le tout dans un domaine avec fleurs et animaux.



Une Yourte



Située en plein milieu des montagnes, dans le massif des Bauges en Savoie, cette yourte propose une vue incroyable, et un cadre qui l’est tout autant. Il faut compter 70 euros par nuit, et par personne. Celle-ci est même disponible l’hiver, grâce à une cheminée au centre de la tente.



La cabane sur l’eau



Direction le Morbihan, à Caden. Ici se trouve une cabane flottante, accessible uniquement en barque. Cette cabane se veut d’ailleurs autonome, en eau et en énergie. Les tarifs ? 118 € la nuit, en duo.



Un moulin



Ici, il est question d’une tour de moulin, plus précisément. Direction Rochefort-sur-Loire, dans le Pays de la Loire, pour retrouver ce lieu marquant. Il faut compter 110 € pour deux et par nuit. Mais cela vaut amplement le détour, pour y découvrir une vue à 360 degrés sur le Val de Loire, qui est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Un avion



Voici certainement l’une des locations Airbnb les plus insolites. En effet, il est possible, à Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire Atlantique, d’accéder à un avion, au sol. Ici, trois lits sont disponibles et quatre personnes peuvent y entrer. 89 € par nuit pour en profiter pleinement.







