Sortir des sentiers battus pendants les vacances, c’est possible

Désormais, les Français veulent absolument sortir des sentiers battus pendant leurs vacances.



Car oui, le déroulement des vacances a bien changé depuis le temps et les Français cherchent à faire de nouvelles expériences. C’est cela qui ressort d’une étude de l’Observatoire E. Leclerc des nouvelles consommations.



Des choix en fonction du style de vie



Dans les faits, les choix effectués lors de l’organisation des vacances à le style de vie pour reflet. Et ce, peu importe le type de consommateur. En effet, plus de 75 % des Français sont d’accord avec cela.



La différence avec les autres



Car oui, une large proportion des Français désire ne pas faire comme les autres. Sur le papier, seulement 2 % des Français sont d’accord pour aller dans les endroits les plus en vogue. 77 % des Français pensent, en revanche, tout l’inverse. Un autre fait ressort de cette étude, la volonté de partir à la découverte d’endroits peu connus. Et ce, pour 88 % des Français. Ce dernier point vient d’ailleurs mettre un terme à la tendance du tourisme de masse. De la même façon, les voyages organisés sont rejetés par les deux-tiers des habitants du territoire. Et ce, malgré une grande accessibilité. Enfin, 71 % des Français ne veulent pas retourner dans les mêmes endroits.



Des endroits connus pour certains



Les endroits peu connus ; appréciés par 88 % des Français, ne sera un choix certain que pour 31 % de ces derniers. Et en fonction des catégories présentes, les différences sont notables. Ainsi, une famille d’Assiégés (Plus de 45 ans, employés et cadres moyens, retraités depuis peu), ne seront que 15 % à apprécier les endroits peu connus. Contre 67 % chez les changeurs. Ce sont également ces mêmes changeurs qui estiment au plus haut point, que les destinations de vacances reflètent leur mode de vie. À 30 %.









