Road Trip : les nouveaux outils indispensables

Dans les faits, une majorité des Français qui partent en vacances, le font en voiture ; mais le moyen de transport est un critère de choix pour les road-trip.

En effet, il faut savoir qu’actuellement, le moyen de transport est devenu un critère bien particulier pour choisir son road trip. Parfois même, le moyen de transport peut être l’objet du séjour.



Une majorité pour la voiture



De plus en plus de vacanciers fragmentent leurs congés. Dès lors, il faut savoir que les Français préfèrent accumuler les vacances. En effet, bien que les vacances se raccourcissent, elles se multiplient. Grâce à cela, le trafic aérien à doublé en seulement treize ans. Bien que la voiture reste un choix privilégié pour les Français, l’avion ne cesse de prendre de l’envergure ; d’autant que 80 % des vols en Europe, sont pour des raisons personnelles. De plus, le covoiturage connaît un envol de 40 % lors de période estivale.



Quels transports choisir ?



Pour beaucoup de Français, le moyen de transport est important lors de l’organisation de son road trip. En effet, le confort et la durée du trajet sont très importants pour les Français. (Respectivement 14 et 13 %). À noter également que le prix du transport sera surveillé par 83 % des Français, contre 91 % des Français pour le prix de l’hébergement. Enfin, il faut noter que les postes de plaisir et les achats sur place peuvent être réduits dans le budget du road trip.



L’alternative pour se déplacer



Si la route et le transport se veulent très importants pendant le séjour, une autre manière de faire a toujours le vent en poupe. En effet, le road trip en sac à dos est séduisant depuis de très nombreuses années. Et 11 % des Français l’auront déjà pratiqué. Alors que la marche à pied est envisagée, le vélo l’est tout autant. Et pour 8 % des Français, cela représenterait des vacances idéales.



