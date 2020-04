C’est en 1993, que les téléspectateurs pouvaient découvrir la série télévisée Classe Mannequin.

Diffusée à l’époque sur la chaîne M6, Classe Mannequin aura connu pas moins de 120 épisodes, tous diffusés entre 1993 et 1994. Plus de vingt ans après, il est bon de découvrir ce que sont devenus les acteurs de Classe Mannequin.

Certainement l’une des révélations de la série ; Vanessa Demouy. Celle qui jouait le rôle de Linda connaîtra une grande carrière au théâtre et à la télévision. Dernièrement, elle intégrera le casting de la série de TF1, Demain nous appartient. Laurent Laffite, alias Juan dans la série, tournera pour divers réalisateurs, comme Guillaume Canet ou Albert Dupontel (Au revoir là-haut) par exemple. De plus, il présentera, avec brio, la cérémonie d’ouverture du 69e Festival de Cannes. De son côté, Séverine Ferrer ; qui incarnait Lou dans Classe Mannequin, fera du théâtre, de la radio et sera élue sur une liste municipale. En 2015, elle créera même une agence de mannequins pour enfants. Cachou (Anne-Charlotte Pontabry) troquera son rôle de Victoire pour rejoindre ensuite le casting de Commissaire Moulin et R.I.S Police Scientifique.

Des succès pas toujours au rendez-vous

Si Christine Lemler campait le rôle de Marion, elle sera surtout reconnue pour son rôle de Valentine. Dans la série Sous le soleil. Elle fera aussi carrière à la télévision. Olivier Carreras, alias Raphaël, a créé la société Maison Carrée Productions, produisant des reportages pour Zone Interdite. Enfin, il est à noter que Jean-Pierre Baxter ; qui prêtait ses traits à Florent, se sera reconverti dans la chanson, tandis que Terry Shane ; jouant le rôle de Terry, a presque disparu des radars.

