Que sont devenus les acteurs de la Petite Maison dans la Prairie ?

En 2014, la série La Petite Maison dans la Prairie aura fêté pas moins de 40 ans d’existence ; et dix saisons au total entre 1974 et 1983.

Il faut dire que La Petite Maison dans la Prairie reste, aujourd’hui encore, très appréciée, et culte. Depuis tout ce temps, il est bon de se demander ce que sont devenus les acteurs de cette série télévisée.

Mélissa Gilbert ; qui interprétait le rôle de Laura Ingalls, aura fait de très nombreuses apparitions dans diverses séries, comme Nip Tuck, Night Shift ou encore Secrets and Lies. Sans oublier une participation à l’émission Danse avec les Stars dans son format original. De son côté, Mary Ingalls (Mélissa Sue Anderson) a totalement changé d’univers. Elle s’occupe désormais de ses enfants. Alison Arngrim (la peste de Nellie Oleson) se sera notamment produite en France. Dans un one-woman-show bien calibré. Elle parviendra à profiter de sa popularité pour sortir deux livres. Un livre de souvenirs et une autobiographie. De son côté, Karen Grassle ; qui campait le rôle de Caroline Ingalls, fait du théâtre et sera revenue au cinéma avec Lasso, en 2017.

Les acteurs décédés

Carrie Ingalls a été interprétée par deux actrices ; Sidney et Lindsay Greenbush, des jumelles. Ces dernières se seront entièrement retirées du milieu. Enfin, Charlotte Stewart ; qui incarnait l’institutrice Miss Beadle, aura fait des apparitions dans Twin Peaks. Malheureusement, et puisque la série est ancienne, de nombreux acteurs ne sont plus. Katherine MacGregor, jouant le rôle de Harriet Oleson, est décédée en novembre 2018. Son mari dans la série, Nels Oleson (Richard Bull) s’est éteint, lui, à l’âge de 90 ans en février 2014. Victor French (M. Edwards), est aussi décédé, en 1989, tout comme Merlin Olsen (Jonathan Garvey) et le révérend Alden (Dabbs Greer), en 2007. Enfin, le héros de la série, Michael Landon (Charles Ingalls), et personne à l’origine de la série s’est aussi éteint. En 1991, suite à un cancer du foie et du pancréas.

