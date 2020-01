Posséder un animal de compagnie a quelque chose d’apaisant ; encore plus lorsque c’est un chat, qualifié de pépère.

Grâce au Livre Officiel des Origines Félines, il est possible de découvrir le nombre de naissances de chaque race, chaque année. Dès lors, il est également possible de connaître les 5 races de chats préférées des Français.

Top 5, Le British Shorthair scottish fold

Le British Shorthair scottish fold possède une différence de taille avec son cousin, le British Shorthair. Les oreilles qui pointent vers l’avant. En dehors de cela, le scottish fold ressemble à un nounours, qui en plus aime les câlins. Capable de s’adapter à son environnement, le scottish fold se montre également calme.

Le Persan, N°4

Jusqu’à l’année 2010, le Persan était la race de chats préférée des Français, avant de se voir détrôner. Race très calme, le Persan préférera se retrouver à l’intérieur, qu’aux jardins extérieurs.

Top 3, Le Bengal

De plus en plus appréciée au fil des années, cette race de chats connaît une explosion des naissances en plus de dix ans. En 2003, il n’y avait que 153 naissances. Contre 3290 en 2017. Le Bengal ressemble fortement à un léopard. En plus d’êtres curieux et très agiles, ces chats n’ont pas oublié leur côté plus sauvage.

N°2, Le Sacré de Birmanie

Tout comme le Persan, le Sacré de Birmanie se sent plus à l’aise en intérieur. De plus, il adore jouer avec son maître et sait se montrer très affectueux. En 2003, il était possible de dénombrer 2419 naissances, pour 4782 en 2017.

Le Maine Coon, N°1

Très clairement la race de chats préférée des Français. S’il se veut assez indépendant, il sait néanmoins s’adapter à la vie en appartement, et en intérieur. Pour le Maine Coon, la préférence des Français est sans appel. 12224 naissances en 2017 ; contre 1313 en 2003 !

