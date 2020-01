Séries TV : ces acteurs se détestent dans la vraie vie

Bien que deux personnes peuvent être proches à l’écran, les personnages sont finalement loin des sentiments réels des acteurs.

Dès lors, et dans plusieurs séries TV, difficile de dire que tout se passe bien entre les acteurs. En effet, certains peuvent même se détester au plus haut point, et amener de grandes tensions sur les plateaux de tournages.

L’Arme Fatale

Série reprise ; avec brio, du film, l’Arme Fatale n’était clairement pas de tout repos. En effet, Damon Wayans se voyait souvent insulté par Clayne Crawford lorsqu’ils tournaient ensemble. Depuis, Clayne Crawford se verra dans l’obligation de quitter la série, au terme de la deuxième saison.

Will Smith et Janet Hubert

Le Prince de Bel-Air était une série très appréciée de tous, avec un casting léché. Cependant, il faut souligner que l’actrice Janet Hubert ; interprète de Vivan Banks, aura quitté la série à la fin de la troisième saison. La cause ? Des tensions avec Will Smith.

Lena Headey et Jérôme Flynn

Depuis le lancement de la série Game of Thrones, les deux acteurs n’ont jamais tourné ensemble. Dans les faits, les deux acteurs étaient ensemble en 2002 ; soit avant le début de la série, et se seront séparés en mauvais terme. Depuis, rien ne va plus. Un membre de l’équipe de tournage de la série avait d’ailleurs souligné que « Jerome et Lena ne sont plus en bons termes et ne sont jamais dans la même pièce en même temps ».

Star Trek

Difficile pour deux acteurs de Star Trek de se supporter ; et ce depuis plus de quarante ans. George Takeï (le Lieutenant Sulu) et William Shatner (le Capitaine Kirk) ne cessent de s’envoyer des piques ; encore aujourd’hui.

Charlie Sheen et Selma Blair

Dans la série Anger Management, les deux acteurs incarnaient des thérapeutes. Les deux se seront d’ailleurs violemment disputé lorsque Selma Blair mettait en avant le manque d’éthique de son partenaire à l’écran. Ce dernier demandera même le renvoi de Selma Blair.

