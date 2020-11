Stars des Années 1980, que sont-elles devenues ?

Dans les années 1980, beaucoup de stars ont fait danser les petits et les grands ; et certaines chansons sont toujours très jouées de nos jours.

Si de nombreux artistes ont marqué l’histoire de leur présence, les titres interprétés ; ainsi que les looks abordés, ont longtemps fait parler. Retour sur de véritables stars des années 1980, et sur ce qu’elles sont devenues.

Lio

Femme forte des années 1980, Lio était une chanteuse reconnue. Trente ans plus tard, Lio fait toujours parler d’elle. Et on l’aura notamment vu dans la dernière saison de Danse avec les Stars, sur la chaîne TF1.

Peter et Sloane

Dans les années 1980, Peter et Sloane formaient un incroyable duo, qui aura connu le succès suite au titre Besoin de Rien Envie de Toi. Dans les années 2010, le duo se retrouvait encore sur scène pour délivrer le même message.

Sabrina

Plus grand tube de Sabrina, Boys Boys Boys. Moins extravagante aujourd’hui, Sabrina propose toujours quelques concerts, pour le plus grand bonheur des amateurs de la première heure.

Jeanne Mas

Souvent comparée, à l’époque, à la Madonna Française, Jeanne Mas avait plusieurs tubes à son actif, à commencer par En Rouge et Noir et Toute Première Fois. Celle-ci est notamment devenue écrivaine. Et se veut engager auprès de la Fondation Brigitte-Bardot.

Jean-Pierre Mader

Autre artiste qui aura fait vibrer les salles de danse, Jean-Pierre Mader. Deux titres sortent tout particulièrement du lot ; Macumba et Disparue. Si ce dernier ne fait plus de chansons depuis 1992, il reste cependant à l’affiche de la tournée Stars 80. Comme beaucoup d’autres idoles des années 1980.

