Que devient Dorothée l’animatrice jeunesse des années 1980 ?

Véritable star de l’enfance de beaucoup d’adultes actuels, Dorothée avait marqué les esprits.

L’animatrice jeunesse des années 1980 aura connu un incroyable succès avec son émission Le Club Dorothée. Du haut de ses 64 ans, l’animatrice refait, enfin, parler d’elle.

Il faut dire que celle qui, pendant dix années, faisait rire les enfants aura connu un énorme succès. Frédérique Hoschedé, plus connue sous le nom de Dorothée, animera le fameux Club Dorothée, une émission emblématique pour les plus jeunes. Dans cette émission, il était également question de diffusion de nombreux dessins animés qui sont tous, aujourd’hui, devenus cultes. Difficile donc, de ne pas citer Olive et Tom, Capitaine Flam, Nicky Larson ou encore Dragon Ball Z. Pourtant, en 1997, Dorothée connaîtra un passage malheureux.

Que fait désormais Dorothée ?

En effet, en 1997, TF1 mettra un terme au Club Dorothée, après dix longues et belles années de service. Dès lors, Dorothée connaîtra une chute inarrêtable et se fera toujours plus discrète sur le plan médiatique. Pourtant, Dorothée avait rempli beaucoup de Bercy et de Zénith grâce à des chansons que beaucoup connaissent encore. Actuellement, Dorothée est bien revenue sur le devant de la scène, grâce à l’adaptation cinématographique du dessin animé Nicky Larson. Le film, réalisé par Philippe Lacheau, se veut un brillant hommage à l’animé. Pour Dorothée, il ne fait nul doute que la proposition de tournage lui aura provoqué quelques émois. En effet, la renommée du Club Dorothée vient, en partie, de la diffusion de ce dessin animé totalement décalé avec la société Française de l’époque.

En vidéo, une intervention de Dorothée en 2017

Chez Laurent Ruquier, Dorothée revient sur son parcours depuis les années du Club Dorothée.

