5 idées de goûters à faire pour de jeunes enfants

Les jeunes enfants peuvent se montrer très difficiles du côté de la nourriture, mais ces 5 goûters leur plairont à coup sûr !

Il faut néanmoins garder à l’esprit que les goûters des jeunes enfants doivent être constitués ; idéalement, de pain ou de céréales. Mais également d’un produit laitier et d’un fruit frais ; retour sur 5 idées de goûters.

Pourquoi ne pas préparer le fameux lait du dragon ? Très apprécié, ce lait se prépare dans un mixer. Il suffit d’y inclure un verre de lait, une banane, une petite poignée d’amandes et une cuillère à soupe de miel. Un véritable immanquable de goûters de jeunes enfants. La sucette de banane, quant à elle, est un vrai goûter de fête. Une fois les bananes coupées en deux, il suffit de placer les morceaux sur un bâtonnet et de les tremper dans du chocolat fondu.

Tartine et autres compotes

Dans un autre style, la tartine aux fruits fait toujours sensation. Une tranche de pain complet, purée de noisettes et tranches de pommes ou autres fruits de saison, et le tour est joué. Pour les très jeunes enfants, la compote de fruits de saison est une valeur sûre, et ne demande pas trop de temps. De plus, il ne sera même pas nécessaire de rajouter du sucre. En effet, si les fruits sont mûrs, le sucre est présent en bonne quantité. Enfin, la barre de céréales maison sera toujours meilleure que celles industrielles. Il suffit d’y glisser de bonnes choses à l’intérieur, et voilà un goûter parfait. Il suffira ensuite de compléter cela avec un yaourt et un fruit frais.

