Que deviennent les actrices de Sex and the City ?

Pour beaucoup, le 6 juin 1998 est une date inoubliable dans le monde des séries télévisées.

En effet, c’est à cette date que HBO, une chaîne de télévision aux États-Unis, a lancée le tout premier épisode de Sex and the City. 20 ans plus tard, il est alors possible de se demander ce que deviennent les actrices de la série.

De 1998 à 2004, la série Sex and the City aura cartonné à la télévision. Pendant six années, le public présent devant la télévision n’aura eu de cesse de s’élargir. Les actrices seront même devenues mondialement connues suite au rôle interprété. Carrie, Miranda, Samantha et Charlotte auront réussi à marquer les esprits. Ainsi, Sarah Jessica Parker, qui jouait le rôle de Carrie, a poursuivi en tant qu’actrice, aussi bien à la télévision qu’au cinéma. Notamment dans de nombreuses comédies familiales. Du haut de ses 53 ans, l’actrice possède le rôle principal d’une autre série de la chaîne HBO, Divorce. Kim Cattral, quant à elle, a aussi joui d’un succès fort après la série. Dans Crossroads, elle jouait le rôle de la mère de Britney Spears, tandis qu’elle jouera avec Pierce Brosnan, dans The Ghost Writer. Elle écrira également un livre, et tiendra le rôle principal, dans la série Sensitive Skin.

Changement radical pour Kristin Davis et Cynthia Nixon

Kristin Davis se sera surtout démarquée dans le milieu associatif. En effet, Kristin Davis s’est notamment engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour la préservation de la faune et flore africaine. Pour Cynthia Nixon, quelques petits rôles à la télévision sont à souligner. Mais là aussi, l’actrice a radicalement changé d’univers. Elle sera même lancée dans la politique, et se sera présentée à l’élection de gouverneur de New-York.

