Pour éviter la déprime et conserver la forme, certains aliments sont à l’ordre du jour.

En effet, il faut savoir que des aliments en particulier, se veulent très importants pour la santé ; en plus de posséder de nombreux autres effets. Retour sur ces 10 aliments qui donnent la pêche.

Le saumon

Parfois, dans l’année, il est possible de se sentir fatigué, voire même déprimé. Le saumon est un des dix aliments qui redonnent la pêche ! Poisson gras (comme le thon, la sardine, ou encore le hareng), le saumon est bourré d’oméga-3. Et l’on sait que ces derniers sont très importants pour le corps.

Le lin

Les graines de lin sont riches en fibres, antioxydants et vitamines. De plus, les graines de lin se veulent riches en acide folique (qui est la vitamine B9). Et avoir un taux bas de vitamine B9, c’est être enclin aux troubles de l’humeur et à la dépression.

La banane

L’expression « Avoir la banane » n’aura jamais été aussi vrai. La banane joue un rôle important, et se veut être un fruit anti-déprime par excellence.

Le chocolat

C’est bien connu, le chocolat redonne le sourire, surtout lorsqu’il est question de ne pas avoir le moral. Et c’est notamment grâce aux Tryptophanes. Au revoir angoisses, stress et déprime.

Noix du Brésil

Autre trouble, le trouble de l’humeur. Pour lutter face à ça et pour se donner la pêche, rien de mieux que des noix du Brésil, qui sont riches en sélénium.

Les fruits séchés

Les fruits séchés sont surtout connus pour leur teneur en fibres et leur apport calorique. Cependant, ces derniers sont riches en magnésium, potassium et cuivre. Ces derniers luttent efficacement contre le stress et les coups de barre.

Les légumineuses

Concernant les légumineuses, l’apport en fibres, minéraux et protéines est conséquent. De plus, les glucides sont aussi apportés par les légumineuses ; à ne pas manquer donc !

L’œuf

Pour retrouver la pêche, l’œuf est essentiel ; même s’il n’est pas attirant de prime abord. Ce dernier se veut riche en vitamine B6, protéines, vitamine A et D.

Les légumes vers

Si les légumes verts sont bons pour la santé, ils sont également très bon pour le moral. Vitamine B9 en tête. Il est aussi possible d’y retrouver omégas-3 et magnésium.

Les agrumes

Pour se redonner la pêche, quoi de mieux que de se diriger vers les agrumes ? Là aussi, les agrumes sont riches en vitamine B9, et en vitamine C.

Partager : Twitter

Facebook