Ces 10 associations d’aliments délicieuses et improbables

En gastronomie, certaines associations d’aliments méritent amplement d’être essayées.

En effet, bien que ces associations d’aliments peuvent se montrer surprenantes et improbables, elles valent le détour. Retour sur 10 associations à essayer.

Du poisson pané et de la crème anglaise

Mélange plus qu’inhabituel, l’association entre le poisson pané et la crème anglaise provient d’un épisode de Doctor Who. Les fans de la série ont aimé l’idée et auront célébré la journée des poissons panés à la crème anglaise, le 3 avril 2012. Mélange à essayer.

Le salami et le raisin

Des raisins froids et des tranches de salami. Voilà une association qui mélange les saveurs. Fruitées, salées et sucrées.

Les gaufres au poulet

Présents dans les bars à la mode, le poulet pané et les gaufres couvertes de sirop représentent une association improbable, mais tellement délicieuse !

Le café et le sel

Ici, il faut surtout savoir que le sel réduit l’amertume à la perfection. Ajouter une pincée de sel au café rendra donc ce dernier moins amer. Tout en décuplant la saveur du café.

Brocoli et gâteaux apéritifs

Ici, il s’agira surtout d’oublier le brocoli à la sauce fromage. Il suffit de remplacer la sauce, par des gâteaux apéritifs croquants. Cela rajoutera notamment de la texture.

Popcorn et M&M’s

Pour une soirée cinéma, il faut absolument ajouter de sac de M&M’s dans le bol de popcorn. Mélange sucré-salé, il fait des merveilles !

Banane mayonnaise

Là aussi, le mélange sucré-salé est improbable, mais délicieux. Attention cependant, le mélange final se veut gluant et peut ne pas convenir à tous.

Un panini mangue et brie

Mélange curieux, il parviendra à sublimer le panini. Mangue, oignons caramélisés et brie au programme.

Avocat et chocolat

Dans la confection de truffes au chocolat, l’avocat offre une texture plus crémeuse au mélange. Ici, la saveur du cacao se marie à la perfection avec la texture de l’avocat. Plus onctueuse.

Boulettes de viande froides et chocolat fondu

Aux États-Unis, le bacon enrobé de chocolat connaît une belle popularité. D’autres associations improbables sont également possibles ; comme les boulettes de viande avec chocolat fondu.

