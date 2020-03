Pâte Slime : l’alerte de UFC Que Choisir

L’UFC Que Choisir est claire sur le sujet ; la pâte slime possède des dangers à ne pas négliger.

L’Union fédérale des consommateurs a testé la composition des 13 modèles différents de pâte slime qui sont vendus dans le commerce. Tout cela pour évaluer les dangers éventuels que peuvent présenter ces pâtes pour les enfants.

C’est désormais une certitude, l’UFC Que Choisir se veut très inquiet quant aux pâtes gluantes et élastiques populaires auprès des jeunes. Les dangers d’une manipulation pour les enfants sont présents, et les résultats des analyses sont sans appel. Sur 13 modèles, la teneur en bore ; qui est un élément chimique donnant à la pâte son aspect malléable, dépasse les doses réglementaires dans pas moins de trois modèles. Dans des doses élevées, le bore est dans dangereux pour les enfants. En effet, ce dernier peut amener à des complications. Comme des allergies et des troubles de la reproduction. L’association UFC Que Choisir recommande donc de proscrire les divers produits non-conformes.

Attention à la fabrication maison

La fabrication maison de la pâte slime est également concernée. Et a déjà fait l’objet d’une mise en garde. En effet, au mois de mai 2018, les autorités françaises avaient alerté les utilisateurs du slime fabriqué maison. Des cas d’atteintes cutanées en lien avec la fabrication et la manipulation de slime maison ont été rapporté. D’après les dires de l’Agence nationale de sécurité sanitaire et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le tout, dans un communiqué commun.

