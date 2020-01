Les 5 films d’animation et dessins animés cultes des années 90

Il n’y avait pas que Disney, Pixar et Dreamworks qui affichaient de bons films d’animation dans les années 1990, bien au contraire.

En grandissant dans les années 1990, ces 5 films d’animation et dessins animés devraient rappeler des souvenirs. Moments cultes et inoubliables, retour sur 5 perles de l’animation des années 90.

Balto

Balto raconte l’histoire d’un attelage de chiens de traîneau, qui a été envoyé chercher du sérum pour des enfants malades à travers l’Alaska. Ce film d’animation revisite librement un fait historique qui s’est produit en 1916. Il parvient d’ailleurs à allier l’intégralité des éléments pour empêcher l’oubli du visionnage.

Poucelina

Œuvre de Don Bluth, Poucelina est une fable musicale adaptée d’un conte de fées d’Andersen. Ici, il est question d’animation de qualité, aventure sensible, tragique, et parfois ténébreuse. Une référence, rivalisant avec brio face à Disney.

Les quatre dinosaures et le cirque magique

Les quatre dinosaures et le cirque magique est un dessin animé produit par Universal Pictures et Amblin Entertainment. Bien que l’animation n’était pas capable de rivaliser avec les plus grands, c’est bien l’ambiance globale du dessin animé qui se démarquait. Rires, larmes et frissons au programme de cette aventure.

Le cygne et la princesse

Sortit en 1995, Le cygne et la princesse voulait marcher sur les plate-bandes de Disney. Ici, c’est une adaptation d’un conte de fées. Le réalisateur du film d’animation ; également derrière Rox et Rouky et Taram et le chaudron magique, parviendra à sublimer le dessin animé. Tout en reprenant un conte n’étant pas encore reprise par Disney, Le lac des cygnes.

Space Jam

Clairement l’un des immanquables et des dessins animés les plus cultes des années 1990. Space Jam mettait à l’écran les Looney Tunes et Michael Jordan, dans des matchs de basket endiablés.

