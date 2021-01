Une recette italienne ultra-simple : les spaghettis au pesto rouge

L’Italie regorge de surprises culinaires, et une recette italienne se démarque, et se veut ultra-simple à réaliser ; les spaghettis au pesto rouge.

Quelques ingrédients sont à préparer avant de se lancer dans la recette italienne ; 500 grammes de spaghettis, 6 brins de basilic, 2 gousses d’ail, 50 grammes de tomates séchées à l’huile et 1 boîte de tomates pelées. Sans oublier 50 grammes de parmesan frais râpé, 125 grammes de pignons de pin, de l’huile d’olive, du sel et du poivre.

Dans un premier temps, il convient donc de chauffer une poêle à blanc, et de torréfier les pignons de pin. Ensuite, il faut peler et dégermer les gousses d’ail, avant de goutter les tomates pelées, de les couper en petits morceaux et de les placer dans un blender. Avec 9/10e des pignons de pin, l’ail et le parmesan râpé. Avant de mixer grossièrement, ne pas oublier de rajouter sel et poivre. Puis verser le mélange dans un bol, avant d’ajouter un filet d’huile d’olive. Enfin, il convient de laver, sécher et effeuiller le basilic.

Terminer la recette des spaghettis au pesto rouge

Deuxièmement, il faut porter à ébullition, une cocotte d’eau salée. Puis y plonger les spaghettis et les cuire le temps nécessaire (affiché sur le paquet). Une fois cuites, les sortir pour égoutter, et les remettre dans la cocotte, avec un filet d’huile d’olive. Dans une poêle, verser le pesto rouge et laisser chauffer 5 minutes à feu doux. Enfin, il ne reste plus qu’à répartir les spaghettis dans des bols, avec la sauce au pesto rouge par-dessus. La décoration se fait avec les tomates séchées, les feuilles de basilic et le reste de pignons de pin.

