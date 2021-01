Quels sont les avantages de l’amande, un aliment pour mieux vivre chaque jour ?

Sur le papier, l’amande est très importante et peut même se montrer plus que bénéfiques grâce à ses vertus médicinales attestées.

Véritable atout naturel, l’amande est plus qu’importante pour la santé, la minceur, le bien-être et la longévité. Retour sur trois avantages de l’amande, un aliment pour mieux vivre chaque jour.

Un anti-diabète de type 2

Actuellement, pas moins de 16 études ont démontré que les amandes aidaient à réduire la résistance à l’insuline et à l’Hémoglobine (A1c). En consommant des amandes, il serait alors possible d’améliorer le diabète type 2. En effet, il est question de diminution de la quantité de graisse abdominale, mais aussi de baisse du taux de mauvais cholestérol. L’amande contribue également à la baisse des triglycérides, qui sont responsables de maladies cardiovasculaires.

Bonnes pour le cerveau

Les amandes sont riches en calcium, en cuivre, en potassium, mais aussi en manganèse, en phosphore et en vitamine B. Sans oublier qu’elles contiennent des micronutriments favorisant les processus cognitifs. Comme la concentration, l’attention et autres formes de mémoire. De plus, les amandes sont une source de folate non-négligeable. Le folate contribue notamment à réduire l’épuisement et la fatigue.

Efficaces pour les os et les muscles

En comparaison avec d’autres fruits à coques ; comme les noix de Brésil, les noix de cajou, noisettes, noix de macadamia et autres noix de pécans, pistaches et noix, les amandes sont bien les fruits les plus riches en protéines. Les amandes sont également les plus riches en calcium. Et, dans les faits, le calcium est associé à la protection des os. Pourtant, le calcium participe aussi au fonctionnement des muscles et des nerfs.

