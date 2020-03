Quel est le meilleur abonnement vidéo Netflix, OCS, Amazon ou autre ?

Beaucoup d’abonnements vidéo sont disponibles dans le pays, et il peut être difficile de faire un choix.

Les offres de streaming ne cessent de voir le jour, de quoi passer outre les programmations TV et se faire plaisir à tout instant. Mais alors, quel est le meilleur abonnement vidéo ?

Netflix

À ses débuts, Netflix était surtout connu pour son service d’envoi et de location de VHS et DVD. Aujourd’hui, Netflix est un leader incontesté de la SVoD dans le monde entier, en plus d’être producteur de contenus. La gamme de films et séries proposée est très large et ravira le plus grand nombre. Trois forfaits sont disponibles ; la basse définition à 7,99 € / mois, deux écrans et HD pour 10,99 € par mois, et le premium à 13,99 € par mois. Ici, l’accès est donné à la 4K et à 4 écrans différents.

OCS

Sur OCS, il y a surtout les séries TV les plus attendues. Comme The Walking Dead ou Game of Thrones par exemple. Là aussi, des offres sont disponibles. La première, pour 9,99 € par mois, permet de consulter les programmes sur smartphones, tablettes et PC. Celle a 11,99 € permet le visionnement des programmes TV directement sur la télévision. L’atout d’OCS ? Ne pas prendre de retard sur la diffusion américaine.

Amazon

Pour 49 € par an, l’accès à l’intégralité du catalogue d’Amazon est donné. Ici, il est possible d’y retrouver des contenus exclusifs, voire même créés par Amazon. Comme American Gods par exemple. Ou encore The Romanoffs et The Man In the High Castle. Une série produite par Ridley Scott.

Les autres services de VOD

SFR Play est un système de SVoD affiché à 5 € par mois pour les clients SFR, 10 € pour les autres. Des séries comme American Crime, Desperate Housewives, The Slap ou Mister Robot sont disponibles. Hulu, bien que non disponible en France, peut être accessible grâce à un VPN. Ici, le service est l’un des principaux concurrents de Netflix aux États-Unis. Pour 7,99 $ par mois. Enfin, et outre les classiques 6Play, MyTF1, France.tv et Canal Play, il est possible de nommer Anime Digital Network. Des animés connus sont proposés ici, comme Olive et Tom, One Piece ou encore Naruto Shippuden. Trois offres au programme. 6,99 € par mois pour du streaming plusieurs écrans avec traductions rapides. 14,99 € par mois pour le streaming et téléchargement, et, enfin 24,99 € par mois. Cette offre est destinée aux collectionneurs et comprend le streaming et des coffrets DVD/Blu-ray.

Partager : Twitter

Facebook