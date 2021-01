Si la France regorge d’endroits enchanteurs, il est parfois compliqué de faire un choix de voyage.

Sur le territoire Français, le sud du pays possède un charme fou. Retour sur 5 endroits incontournables du sud de la France.

Le Colorado Provençal

Direction le département du Vaucluse pour débuter, où, en plein cœur de la Provence, se situent les ocres de Rustrel. Ici, 30 hectares sont teintés d’une couleur ocre, qui donne des airs du Colorado. D’où son nom.

Les Gorges du Verdon

Impossible de ne pas citer les Gorges du Verdon, qui sont un véritable trésor dans le sud de la France. Ce lieu est d’ailleurs considéré comme le canyon le plus vaste de toute l’Europe. Magique et enchanteur, le lieu propose parois rocheuses, végétation abondante, villages pittoresques et un lac couleur turquoise. Le lac de Sainte-Croix.

Gordes

Toujours en Vaucluse, le village de Gordes est imposant, et historique. En effet, le village a été construit avec la pierre du rocher sur lequel il se trouve. Avec son architecture unique et particulière, il sera même possible d’y retrouver des traces du passage des Romains.

La Camargue

La Camargue est classée réserve de biosphère par l’UNESCO. Cela en dit long sur la beauté des lieux. La Camargue est souvent comparée a un paradis et cela n’est pas sans raison. Ici, il est possible d’y trouver des élevages de chevaux et de taureaux. La Camargue affiche aussi des terres de migrations d’oiseaux.

La cité de Carcassonne

Lieu historique immanquable, la cité de Carcassonne est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette dernière existait déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ. Au cours de son histoire, Carcassonne a été transformée en cité romaine, puis en forteresse. Notamment pour se défendre face aux Espagnols.

