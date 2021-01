La France regorge de paysages à couper le souffle et d’autres lieux enchanteurs, comme certaines villes.

Si les paysages se veulent très variés sur le territoire, certaines villes se démarquent suffisamment pour que l’on s’y attarde. Retour sur les 5 plus belles villes de France à découvrir en bord de mer.

Nice

Située dans le sud de la France, la ville de Nice possède de nombreux atouts. Ici, et outre les spécialités locales, et la plage de sable fin, il sera possible de se dégourdir les jambes tout au long de la Promenade des Anglais. Et de faire un détour dans les ruelles du Vieux-Nice.

Marseille

Restons dans le sud, pour y découvrir Marseille et ses nombreuses calanques. Ici, plusieurs sentiers destinés aux randonnées sont à trouver. De plus, Marseille possède des criques aux eaux très claires. Et un Vieux-Port qu’il n’est plus besoin de présenter.

Biarritz

Sur le papier, Biarritz est un lieu de rende-vous incontournable pour tous les surfeurs. Ici, la ville ne possède pas moins de six plages ; de quoi avoir une belle renommée dans le monde de la planche.

Saint-Malo

C’est la tranquillité qui règne dans cette ville située dans le nord, en Bretagne. Les promenades sur les remparts permettront également aux poumons, de se remplir d’air marin.

Porto-Vecchio

Direction le sud de la France pour cette dernière étape. La Corse, plus précisément. À Porto-Vecchio, les plages de Palombaggia et de Santa Giulia, pour ne citer qu’elles, se démarquent de la meilleure des façons. Il est également possible d’approcher les falaises de Bonifacio en prenant le bateau.

Partager : Twitter

Facebook