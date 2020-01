5 lieux à découvrir autour de Paris

La France regorge d’endroits magnifiques, et 5 lieux, tout particulièrement, sont à découvrir autour de Paris.

Certains lieux parviennent à se démarquer plus que d’autres sur le territoire Français. Des endroits magiques et souvent emplis d’histoire ; retour sur 5 lieux à découvrir absolument autour de Paris.

Le Mont Saint-Michel

Voici un lieu emblématique sur le territoire Français. Un lieu qui est classé, avec la baie qui l’entoure, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et ce, depuis 1979 déjà. Ici, pas moins de deux millions de visiteurs s’y pressent chaque année.

Le Vieux Lyon

Le Vieux Lyon est un quartier désormais historique de la ville. Il se veut d’ailleurs de plus en plus jeune et dynamique. Ici, quatre zones distinctes sont à retrouver, à savoir Saint-Jean, Saint-Georges, Saint-Paul et Fourvière. Le Vieux Lyon est également l’endroit idéal pour des sorties.

Le château de Versailles

Situé dans les Yvelines et très près de Paris, le château de Versailles se démarque des autres monuments. En effet, l’édifice est certainement l’un des plus remarquables de France. Rêve du roi Louis XIV, la construction aura demandé pas moins de 40 000 hommes sur 50 ans pour venir à bout de ce chantier.

Le château de Chenonceau

Dans les faits, le château de Chenonceau était un cadeau du Roi Hen II à Diane de Poitiers. Ce monument vaut notamment le détour pour y découvrir une conception originale.

Sans oublier, Paris

Paris est, historiquement, très riche. Paris est également une ville de choix dans le monde, d’autant que beaucoup rêvent à découvrir les musées, expositions, grands monuments et autres bars et restaurants.

