Une recette simple de tiramisu, et deux ou trois secrets pour la réussir

Dessert irrésistible, le tiramisu peut être réalisé de multiples façons, mais une recette se démarque pour le réussir à chaque fois.

Avant de se lancer dans la recette, il convient de récupérer les ingrédients indispensables pour réaliser le tiramisu, à savoir du mascarpone et des œufs extra-frais. Sans oublier, bien entendu, les biscuits, le café et l’alcool.

Pour 4 à 6 personnes, il conviendra de prendre 3 jaunes d’œuf, 80 grammes de sucre et 250 grammes de mascarpone. Il faudra encore ajouter 20 à 24 biscuits cuillère, mais aussi 15 cl d’expresso, 5 cl d’amaretto et du cacao amer. Dans un premier temps, il faut fouetter au batteur les jaunes avec le sucre jusqu’au blanchiment du mélange. Étape primordiale, les grains de sucre doivent être visibles. Ensuite, il faut détendre le mascarpone à la fourchette, et l’incorporer en fouettant quelques secondes seulement au batteur. Troisième étape, dans une assiette creuse, mélanger le café froid avec l’amaretto, puis tremper les biscuits dedans pendant 1 à 2 secondes. Une fois cela fait, il faut verser la moitié de la crème mascarpone et faire un deuxième étage de biscuits imbibés, et remettre une couche de crème. Enfin, il suffira de placer le tout au frigo pendant un minimum de 3 heures. 12 heures seraient l’idéal. Au moment de servir, ne pas oublier de poudrer le tout de cacao amer.

Quelques secrets pour la recette du tiramisu

Pour un tiramisu mousseux et léger, il suffit d’y ajouter des blancs montés en neige. En fin de montage, les blancs doivent être serrés avec un peu de sucre glace. Pour un tiramisu plus gourmand, il est possible d’y rajouter du chocolat. 200 grammes de chocolat fondu et 50 grammes de beurre a apposer sur les biscuits imbibés. Le secret pour un tiramisu gourmand !

