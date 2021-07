Combien gagnent les candidats de Koh-Lanta sur TF1 ?

Une chose est sûre, les candidats de l’émission Koh-Lanta ; diffusée sur la chaîne TF1, touchent bien de l’argent, même sans aller au bout.

Mais il reste encore à savoir combien gagnent les candidats. Et cela est très difficile à savoir, puisque la production ne souhaite clairement pas communiquer sur le montant de la rémunération.

Lors de chaque saison de Koh Lanta sur TF1, un aventurier sur le groupe présent repartira avec la somme de 100 000 euros en cas de victoire finale. Voilà un fait connu de tous. Mais tous les candidats ne se lancent pas forcément dans l’aventure pour toucher cette somme-là. Et ces derniers sont bien rémunérés pour l’aventure. Un peu comme ailleurs, notamment dans des émissions à longue durée, les candidats de Koh-Lanta sur TF1 signent un contrat de travail. Pour toute la durée de leur participation. De plus, les candidats des Koh-Lanta All-Stars et Combat des héros touchent tous la même somme. Mais gagnent un peu plus que les candidats se présentant dans un Koh-Lanta classique.

Plus que le SMIC et polémiques

Dans les faits, et à titre de comparaison, les candidats de Koh Lanta sur TF1 devraient toucher plus que le SMIC. En effet, dans une émission comme Secret Story par exemple, les candidats touchent le SMIC. À savoir un peu moins de dix euros bruts de l’heure. Mais avec de nombreuses heures à l’écran, puisque filmés en permanence. Participer à Koh-Lanta devrait donc voir la rémunération bien plus élevée. De nombreuses polémiques ont déjà éclaté autour de Koh-Lanta. Comme ces fameux pactes financiers entre les candidats. Cependant, les diverses mécaniques de jeu récentes permettent de mettre à mal ces pactes. Et l’on pense notamment à l’exil.

