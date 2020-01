Bien souvent, pour annoncer la météo, les différentes chaînes de télévision ne donnent pas les mêmes informations ; mais pourquoi ?

Difficile d’être passé à côté, surtout si la météo est un programme que l’on veut absolument suivre. En effet, en fonction de la chaîne de diffusion, les températures peuvent se voir largement modifiées.

Par exemple, sur TF1, Louis Bodin peut très bien annoncer une température de 8 degrés à Paris. De l’autre côté, Chloé Nabédian, sur France 2, annoncera trois à quatre degrés de plus, au même endroit. Mais pourquoi, alors, une telle différence ? Tout simplement car les prestataires avec lesquels les chaînes de télévision travaillent, ne sont pas les mêmes. Les données sont donc différentes ; et c’est un point sur lequel nous reviendrons plus bas.

Les différences de la météo en fonction de la chaîne

Il faut donc savoir que les chaînes de télévision travaillent avec deux fournisseurs distincts, et différents. Afin de réaliser leurs bulletins météo, les chaînes de télévision comme TF1, BFMTV, CNews ou encore LCI sont en collaboration avec Meteo France. Ce groupe fournit donc toutes ses données aux diverses chaînes d’info en continu. Et Meteo France transmet ces données toutes les heures. Les choses sont différentes pour les chaînes comme M6, France 2, France 3 et Franceinfo. En effet, toutes ces chaînes sont en collaboration avec le groupe MeteoGroup. Qui est une entreprise britannique privée. Il existe cependant une exception dans le groupe France Télévision. L’émission Météo à la carte, diffusée sur France 3 et présentée par Laurent Romejko et Marine Vignes. Cette dernière travaille également avec Météo France. Voilà donc pourquoi la météo n’est jamais la même selon la chaîne.

