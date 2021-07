Les 3 plages françaises stars d’Instagram

Le comparateur de locations de vacances a réalisé un classement des plages françaises, qui sont des stars d’Instagram.

Certaines plages Françaises sont très appréciées sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. Petit retour sur les 3 plages françaises qui apparaissent le plus souvent sur le réseau.

La Côte des Basques à Biarritz

Véritable lieu historique pour débuter ce classement. En effet, la Côte des Basques est l’endroit ou la mode du surf fut lancée, en 1957. À l’heure actuelle, la Côte des Basques est un des spots préférés des surfeurs. Et est un lieu de compétition pour les surfeurs de tout le globe. Lors de la marée haute, la Côte des Basques disparaît et est entourée des falaises avoisinantes. Selon Tripadvisor, la plage de la Côte des Basques était la préférée des français, pendant plusieurs années.

Omaha Beach en Normandie

Autre plage historiquement forte, l’Omaha Beach. En effet, cette dernière n’est rien d’autre que la plage la plus importante de la Seconde Guerre Mondiale. Le 6 juin 1944, les Américains ont débarqué sur cette plage de huit kilomètres de long, et auront chambouler la hiérarchie. Il est possible d’y retrouver le Mémorial d’Omaha Beach, qui rend hommage aux soldats morts en 1944.

Star d’Instagram, La Dune du Pilat

Située en Nouvelle-Aquitaine, la Dune du Pilat est la plage française la plus mentionnée sur Instagram. Mais également, selon The Guardian, le quotidien britannique, la deuxième plus belle plage au monde. Avec un amas de sable de 110 mètres de haut, la Dune du Pilat est aussi la plus grande dune d’Europe.

En vidéo, une magnifique plage de Corse

Partager : Twitter

Facebook