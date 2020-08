Le son est plus fort pendant les publicités TV : pourquoi ?

Difficile de passer à côté : pendant les publicités à télévision, le son paraît être beaucoup plus fort. Mais pourquoi montent-ils le son pendant les pubs ?

Bien souvent, lors des publicités, le téléspectateur aime réduire ou même couper entièrement le son. Et la raison est simple, puisque le son se veut bien plus fort que le reste des programmes.

S’il est possible de retrouver de plus en plus de pauses publicitaires à la télévision, il y a un défaut qui perturbe grandement les téléspectateurs. Le volume sonore de ces dernières. Mais le son est-il vraiment plus fort que lors des émissions classiques ? En réalité, il s’agirait plutôt d’une hallucination auditive. En effet, le son n’est pas plus fort pendant les publicités. Dans les faits, la diffusion des publicités est très contrôlée. Aussi bien sur leur contenu, que sur leur durée et leur fréquence de passage à l’antenne. Depuis 2010, les diffuseurs ont l’obligation de respecter un volume sonore identique à celui des programmes diffusés.

Pourquoi le son semble plus fort pendant les pubs TV ?

S’il n’y a, en réalité, pas de différence sonore entre les programmes diffusés et les publicités, d’où vient cette impression ? En réalité, la différence sonore qui peut être ressentit provient essentiellement de la compression dynamique. Dans les faits, c’est un procédé de mixage permettant aux annonceurs, d’augmenter l’intégralité des éléments sonores des publicités TV. En prenant l’exemple d’une pub auto, tout est poussé au même niveau de son. Aussi bien la musique, que le crissement des pneus, les dialogues et le bruit du moteur. Bout à bout, tout semble alors plus bruyant qu’un programme classique. Mais cette technique n’est possible que 3 secondes par publicité. Et est présente pour capter l’attention du téléspectateur.

