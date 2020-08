Voir un film en replay : pourquoi les films ne sont pas sur les sites des chaînes TV ?

Les chaînes TV proposent systématiquement les émissions TV et autres séries TV sur le replay. Mais pourquoi ne peut-on pas voir les films en replay ? Explications.

Pour savoir pourquoi les différentes chaînes TV ne proposent pas les films en replay sur leurs sites Internet et applications mobiles, la réponse est très simple. Ce genre de mésaventure arrive régulièrement, à beaucoup de personnes. La diffusion du film que l’on attendait de voir a été manquée. Pas de panique, le replay permettra de voir cela, confortablement installé. Sauf que, mauvaise surprise, le film n’apparaît pas en replay sur le site de la chaîne. Et n’y apparaîtra clairement pas. En effet, les chaînes de télévisions ne proposent jamais de replay des films diffusés (sauf quelques exceptions). Et la raison évoquée est simple à comprendre.

Le problème des droits de diffusion des films en replay

Dans les faits, il faut savoir qu’une chaîne TV achète les droits de diffusion d’un film. Sauf que ces mêmes droits ne concernent que la retransmission TV. Pour proposer un film en replay sur son site, la chaîne devrait débourser de nouveaux droits, qui se veulent très élevés. Il faut également savoir que TF1 ; et même France Télévisions, possèdent des plateformes de Vidéos à la demande. Ces dernières permettent notamment d’acquérir un film parmi un catalogue plus que complet. Sur le papier, les films diffusés par les chaînes de télévision proviennent de ces catalogues de vidéos en ligne. Voilà donc pourquoi les films en replay ne se trouvent pas sur les sites des chaînes TV. Proposer un film gratuitement en replay n’a aucun intérêt commercial pour la chaîne en question.

