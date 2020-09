Ces 3 destinations sont parfaites pour partir en octobre

Le mois d’octobre réserve de belles surprises aux voyageurs. Voici de quoi découvrir 3 destinations parfaites pour partir en octobre !

Outre les voyages habituels en juillet ou en août, l’arrière-saison a de plus en plus de succès auprès des touristes. Le mois d’octobre n’a pas dit son dernier mot et voici comment en profiter à fond pour faire de nouvelles découvertes avant l’arrivée de l’hiver.

Venise, une référence des destinations

Situé en Italie, Venise se veut bondé en été, mais en octobre, c’est un peu plus calme. De quoi profiter pleinement de tous les charmes de la ville où les déplacements sur l’eau sont monnaie courante. Découvrir les lieux marquants de l’endroit et profiter de températures agréables… On comprend mieux pourquoi Venise est une destination parfaite pour partir en octobre.

Barcelone, un choix apprécié de l’automne

Se diriger vers l’Espagne en plein été, cela peut parfois se montrer plus que compliqué. Les touristes y sont nombreux ; parfois plus que les locaux, alors autant profiter d’un moment d’accalmie pour découvrir tout ce que la ville de Barcelone a à proposer. Là aussi, les températures ne sont pas vraiment basses en cette saison. De quoi pleinement en profiter !

Direction Saint-Denis de La Réunion en octobre !

Avec des températures maximales de 26 à 27 degrés en octobre, Saint-Denis de La Réunion profite d’un climat plus qu’attirant. Et ce toute l’année d’ailleurs. S’il est possible de visiter l’endroit à tout moment, c’est bien de juillet à octobre que Saint-Denis se montre le plus charmant. Le monde des vacances étant terminé, profiter de l’endroit en nouvelle période scolaire permet de découvrir bien des merveilles. À commencer par ses nombreuses demeures de style créole, qui rappellent le passé colonial de l’endroit.

