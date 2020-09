C dans l’air : combien sont payés les experts invités dans l’émission ?

Émission récurrente de la télévision, C dans l’air accueille souvent des experts.

Mais tous les experts qui sont invité dans l’émission, sont-ils payés ? Ou le font-ils gratuitement ?

Dans les faits, l’émission C dans l’air est une des émissions de décryptage les plus regardées de la télévision. Diffusée du lundi au samedi, l’émission C dans l’air ; qui comprend toujours Bruce Toussaint dans ses rangs, accueille plusieurs spécialistes sur son plateau. Notamment pour revenir sur l’actualité du jour. Mais ces experts sont-ils payés ? Dans les faits, il faut savoir que l’émission C dans l’air, diffusée sur France 5, ne rémunère aucun de ses spécialistes. Et l’émission peut compter sur un panel de 250 spécialistes. Ce qui offre un panel large, varié et solide, afin de réagir avec aisance à la majorité des sujets évoqués.

Une forte exposition médiatique

Tous les spécialistes ; aussi bien écrivains, que journalistes, historiens, ou encore scientifiques, le savent. Être accueilli sur le plateau de l’émission, c’est s’assurer une très bonne exposition médiatique. En effet, cette nouvelle saison de l’émission C dans l’air a réuni pas moins d’1,4 million de téléspectateurs, en moyenne. Dans les faits, la majorité des experts invités le sont la veille ou le jour même, à quelques heures seulement du passage en direct. En effet, la décision des thèmes traités dans l’émission se fait très tardivement, pour mieux coller aux faits marquants de l’actualité. Si l’émission C dans l’air ne rémunère pas ses experts pour leur venue, l’émission L’Info du Vrai, diffusée sur Canal +, en revanche, rémunère ces derniers. L’émission étant plus récente, et moins regardée.

