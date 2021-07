Les 3 aéroports les plus dangereux d’Europe

Voyager dans un autre pays a toujours quelque chose de magique et de gratifiant, mais attention à certains aéroports.

En effet, si certains aéroports peuvent se montrer rassurants, d’autres, en revanche, sont bien plus dangereux. Retour sur les 3 aéroports les plus dangereux en Europe.

L’aéroport international de Gibraltar

Ce tour d’horizon débute donc avec l’aéroport International de Gibraltar, qui est aussi bien civil, que militaire. Ce dernier dessert l’enclave Britannique au sud de l’Andalousie. La piste possède une longueur de 1829 mètres, et la moitié de cette dernière se trouve sur la baie. De plus, la piste est située au pied de la célèbre montagne de Gibraltar. Aucun droit à l’erreur…

L’aérodrome de Courchevel parmi les plus dangereux d’Europe

Atterrir à Courchevel demande une grande aisance de pilotage. Outre l’aéroport de Gibraltar figure dans ce top 3 des pires aéroports d’Europe en matière de sécurité l’aérodrome de Courchevel. Située en pleine station de sports d’hiver en Savoie, la piste d’atterrissage est clairement réservée aux pilotes les plus expérimentés qu’il soit. En effet, la piste se montre plus que périlleuse. D’une longueur de seulement 537 mètres, la piste se trouve à une hauteur très élevée (2 008 mètres) et sa pente fait frémir. Avec 18,66 %, cette pente est la plus forte du monde pour un aéroport international.

L’aéroport Barra Eoligarry

Pour terminer ce tour d’horizon des 3 aéroports les plus dangereux d’Europe, il faut prendre la direction de l’Écosse. Ici, l’aéroport Barra Eoligarry se veut le seul aéroport du monde où de nombreux services réguliers atterrissent sur une plage. Pour s’y retrouver, les différentes pistes sont délimitées grâce à des poteaux de bois. Ces mêmes pistes sont d’ailleurs recouvertes pendant la marée haute.

En vidéo, voici un atterrissage spectaculaire sur l’aérodrome de Courchevel

