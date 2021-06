On mangeait mieux avant : vraiment ?

De nos jours, la sécurité alimentaire pose question. Mais au-delà des clichés et des idées reçues, il est temps de laisser la paroles aux experts ès alimentation.

De nombreux scandales ont éclaté ces dernières années, comme la viande de cheval au lieu de bœuf, les sucres ajoutés, ou encore le lait contaminé. Il peut même être difficile d’avoir confiance en ce que nous mangeons.

La consommation actuelle est très éloignée de ce qu’il se faisait il y a quelques décennies, où tout était cultivé de façon simple. Mais mangeait-on réellement mieux avant ? Grâce à l’ancienne Présidente de l’Inra (Institut National de la Recherche Agronomique), Marion Guillou, il y a quelques éléments de réponses. De nos jours, la famine n’est plus présente en France, l’alimentation est diversifiée et l’accès aux produits facile. C’est d’ailleurs l’une des raisons de l’augmentation de l’espérance de vie. Certes, il est toujours question de manger plus gras et plus sucré qu’avant. De la même façon, il est question de faire attention à la composition des aliments. Notamment des aliments qui sont trop transformés et possèdent beaucoup de sucres et de sel. Un simple jus de fruits peut donc se montrer dangereux, car le sucre sera immédiatement assimilé.

Les légumes d’avant et le bio

Une question revient également souvent ; les légumes étaient-ils meilleurs avant ? Toujours selon Marion Guillou, le plan de la santé est bien meilleur aujourd’hui, que celui mis en avant dans les jardins il y a des décennies. Certes, le goût est certainement moins bon, mais les légumes sont finalement moins nocifs de nos jours. Enfin, manger bio est-il vraiment efficace sur la santé ? Dans les faits, et grâce à une étude sur le plan Français ; et sur le plan Européen, manger bio n’apporte aucune différence sur le plan de la santé. L’unique différence est que le bio est plus en règle sur l’environnement.

En vidéo, tout comprendre sur la sécurité alimentaire, avant et maintenant

En 3 minutes, voici une vidéo qui répond à la question : mangeait-on vraiment mieux avant ? Au-delà des clichés et des idées reçues, il est temps de se poser la question et de laisser la paroles aux experts ès alimentation :

