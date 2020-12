Pour un prochain long week-end : Berlin

Pour votre prochain long week-end en Europe, la capitale allemande est une destination de choix, à la fois culturelle, tendance et originale.

Les férus d’histoire seront fascinés par la qualité des musées de la ville, par son architecture et par ses monuments historiques incontournables – reflets vivants de l’histoire mouvementée de Berlin.

Les passionnés de culture seront époustouflés par la scène artistique de la ville et son atmosphère bohème, tandis que les amateurs de vie nocturne profiteront de la légendaire palette des bars, brasseries, cafés et boîtes de nuit à la pointe de la mode.

Quelques lieux à visiter à Berlin

Monument le plus remarquable de la ville, la porte de Brandenburg a été construite en 1791 sur le site d’une des portes médiévales de Berlin. Fièrement dressée sur ses piliers, cette arche néoclassique est couronnée d’une sculpture de la déesse Eiréné conduisant élégamment les 4 chevaux de son quadrige.

A 500 mètres de là, le bâtiment du Reichstag est un autre site incontournable de Berlin. Achevé une première fois en 1894 et rénové en 1994, ce chef-d’oeuvre de style Renaissance est le siège du parlement allemand. Vous serez frappé par le modernisme de son dôme de verre, qui vous permettra d’admirer une vue à 360 degrés sur Berlin.

Comme la plupart de la ville, la Potsdamer Platz fut détruite pendant la seconde guerre mondiale et laissée en ruine pendant les événements de la guerre froide et du mur de Berlin. Grâce à un ambitieux programme de développement au XXIe siècle, les gratte-ciels de la place font désormais partie des hauts-lieux pour la gastronomie, le shopping et le divertissement à Berlin.

Des Hôtels à Berlin

Les visiteurs de la ville-monde viennent des 4 coins de la planète, et les hôtels à Berlin sont adaptés en conséquence pour convenir à tous les types de voyageurs et à tous les budgets.

Si vous cherchez un hébergement haut de gamme, vous pouvez réserver une chambre dans un gratte-ciel 5-étoiles ultra-moderne ou dans un hôtel de luxe de la vieille ville, où le décor glamour, les draps brodés et les spas luxueux vous feront vous sentir comme les maîtres des lieux.

A Berlin, les hébergements de milieu de gamme sont parfaitement équipés et vont de résidences standing multi-services à des boutique-hôtels originaux en passant par des appartements tous équipés. Pour les petits budgets, la ville offre un large choix d’hôtels de chaine et d’auberges de jeunesse confortables.

Où se loger à Berlin

Berlin est une grande ville, mais les principaux lieux à visiter sont regroupés dans le centre. Il est donc facile de s’y déplacer à pied, notamment dans le quartier de Mitte.

Dans le cœur historique de la ville, vous accéderez aisément à beaucoup des attractions incontournables comme la porte de Brandenburg ou le bâtiment du Reichstag, ainsi qu’aux 6 000 ans d’art et de culture de l’île aux Musées.

Dans le quartier de Charlottenburg, vous trouverez une offre d’hôtels plus haut de gamme, à proximité du célèbre dôme du château de Charlottenburg et de la Kurfurstendamm et ses boutiques de luxe.

Friedrichshain est le quartier tendance de Berlin, connu pour sa vie nocturne animée et l’East Side Gallery, un morceau du mur de Berlin décoré par des artistes de rue.

Comment se rendre à Berlin ?

Si vous arrivez en avion, le nouvel aéroport de Berlin est bien connecté aux réseaux de transport. Situé à environ 8 km du centre-ville de Berlin, l’aéroport est desservi efficacement par des taxis et bus qui vous mèneront rapidement dans le cœur de la ville.

Beaucoup de compagnies aériennes à bas coût atterrissent à l’aéroport Schonefeld, une alternative plus petite et plus éloignée. Célèbre pour son architecture en verre, la gare centrale de Berlin est aussi une possibilité pour arriver dans la ville, avec des trains en provenance de l’Europe entière.

En vidéo, découvrez les meilleurs conseils pour un long week-end à Berlin :

