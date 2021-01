A 30 km de Bari, le restaurant qu’il faut faire une fois dans sa vie

Et s’il était possible de dîner dans un restaurant, sculpté dans une merveilleuse grotte ?

C’est ce que propose à ses clients la Grotta Palazzese, un hôtel possédant un restaurant à même une grotte. De plus, cette même grotte est située au bord d’une falaise pour de plus grandes sensations.

Pour accéder à ce lieu typique et spectaculaire, il faut prendre la direction de l’Italie. Dans le village de Polignano a Mare pour être plus précis. Ce dernier est situé à une trentaine de kilomètres de Bari. Après ce voyage, il sera alors possible de découvrir la grotte qui abrite ce restaurant. Le village regorge de nombreuses autres grottes karstiques qu’il est possible de découvrir, mais une seule abrite ce restaurant unique, qu’il faut faire au moins une fois dans sa vie.

Chambres d’hôtel et restaurant inoubliable

Pour aller un plus dans les détails, il faut savoir que cet endroit a été travaillé dans la beauté de la roche calcaire des Pouilles. Ce même endroit se trouve à plus de 24 mètres de hauteur. Soit 24 mètres au-dessus de la mer Adriatique. C’est donc dans ce cadre insolite qu’il est possible, pour les clients, de retrouver toutes les spécialités de la région. Attention cependant, puisqu’il est possible de se restaurer ici, uniquement d’avril à octobre, ce qui représente la saison estivale. Pour peaufiner toujours plus l’expérience, il est même possible de dormir sur les lieux, dans l’une des 20 chambres qui composent l’hôtel. Ces dernières se trouvent au-dessus du restaurant. Des menus de plusieurs plats sont à découvrir dans le restaurant. Le menu de six plats est affiché à 130 euros, et il faut compter 110 euros pour le menu de quatre plats.

Partager : Twitter

Facebook