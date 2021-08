Série TV : Ma sorcière bien aimée, le retour

Aux commandes de ce reboot d’une des séries phares des années 1960, le créateur de la série lui-même !

Les aventures de Samantha et Jean-Pierre Stevens sont sur le point de retrouver une nouvelle vie. Un peu à l’image d’autres séries, comme Magnum, Roswell, Sabrina, Charmed, Buffy, ou encore Alf et Veronica Mars.

C’est le site spécialisé américain Deadline qui annonce le reboot de la série Ma sorcière bien aimée. Cette dernière serait en préparation pour la chaîne ABC. Le créateur du sitcom à succès Black-ish, Kenya Barris proposera ainsi un pilote prochainement. Diffusée aux États-Unis entre 1964 et 1972, cette série comique aura réussi à marquer toute une génération. La série parviendra même à voguer à travers les âges, se permettant, parfois, une notoriété chez les plus jeunes. Notamment grâce à un générique culte. 50 ans après, la série revient et se permet quelques libertés sur le scénario original, tout en s’adaptant à son époque et à l’évolution de la société. Ainsi, cette nouvelle version de Ma sorcière bien aimée mettra en avant «Samantha, mère célibataire noire et travailleuse, épouser un fainéant blanc nommé Darren. Samantha et Darren auront ainsi du mal à naviguer dans leurs différences».

Des millions de téléspectateurs

Simplement en surfant sur la nostalgie, la chaîne ABC a donné son accord pour un pilote de Ma sorcière bien aimée, avant même son écriture. Le pilote devrait d’ailleurs arriver dans le courant de l’année 2019. La popularité de Samantha est grande et beaucoup, aux États-Unis, connaissent son nez frétillant. En 2005, une adaptation au cinéma était à retrouver ; avec Nicole Kidman, Will Ferrel et Shirley MacLaine. En 2014 ensuite, un spin-off sur la petite-fille de Samantha était dans les idées de la chaîne NBC, avant un abandon rapide.

