La Braderie de Lille : tout ce qu’il faut savoir pour en profiter

La Braderie de Lille arrive ce week-end. C’est l’incontournable rendez-vous de la rentrée à Lille. Voici en vidéo ce qu’il faut savoir pour en profiter.

Comme tous les premiers week-end de septembre, Lille accueille le plus grand marché aux puces de toute l’Europe. La braderie de Lille est l’un des évènements les plus connus sur le territoire Français et au-delà des frontières. Chaque année, ce sont deux millions de personnes qui se présentent pour deux jours de braderies. Sans oublier l’ambiance unique en son genre d’une nuit de folie prévue ce week-end.

Dans les faits, la braderie de Lille accueille pas moins de 10 000 exposants. Ils installent leur stand sur 100 kilomètres de trottoirs à travers la ville. Pendant pas moins de 33 heures, et sans interruption, d’innombrables objets se vendent et s’achètent. Participer à la braderie de Lille, c’est partir en quête de l’objet tant convoité, de la perle rare ou de l’objet parfaitement inutile, donc absolument indispensable. Mais c’est aussi une histoire de bonnes affaires, qui sont souvent au-rendez-vous de ce week-end de braderie.

Lieu et réservation pour la Braderie de Lille

La braderie de Lille est organisée par la Mairie de la ville et se tient dans les différents quarties de Lille. Chacun a sa spécificité. Autour de la citadelle Vauban, la braderie de Lille bat son plein, de même que le long du boulevard de la liberté. La braderie des enfants, elle, se tient au parc Jean-Baptiste Lebas. Enfin, difficile de mettre de côté un argument essentiel qui fait le charme de la grande braderie de Lille, à savoir une ambiance conviviale et festive, à l’image de la ville lilloise.

Il est possible de réserver un séjour pour profiter de la braderie de Lille. À partir de 104 euros pour une chambre double, le prix comprend 2 à 3 nuits d’hôtel, mais aussi un dîner typique et un tour de la ville.

En vidéo, ce qu’il faut savoir sur la Braderie de Lille

