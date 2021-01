Saint-Pétersbourg, un itinéraire de 5 jours pour découvrir les fastes de la ville

Remplie d’histoire, Saint-Pétersbourg s’affiche comme l’une des plus intéressantes villes de toute l’Europe.

Construite sur 42 îlots, celle qui se nomme la Venise du Nord abrite bien des trésors. Palais, églises et fontaines aux styles baroques et néoclassiques sont à découvrir ici.

Quoi de mieux pour débuter l’itinéraire de 5 jours, qu’un tour de la ville ? Les découvertes y sont nombreuses et il est possible de profiter de lieux comme les quais de la Néva, le palais d’Hiver, le monastère Smolny, ou encore la place des Décembristes. La visite de la ; somptueuse, cathédrale Saint-Isaac est aussi à l’ordre du jour. Cette dernière est l’œuvre d’un français et est l’un des plus grands édifices à coupole en Europe. Deux musées sont à parcourir tout particulièrement à Saint-Pétersbourg. Le musée de l’Ermitage et le musée Russe. Le premier est installé dans le palais d’Hiver et est l’un des plus grands musées du monde, avec près de 3 millions d’œuvres. Le deuxième se trouve dans l’ancien palais Michel et est entièrement consacré à l’art Russe.

Forteresse et Palais

Autre endroit à découvrir dans cet itinéraire de 5 jours à Saint-Pétersbourg, la forteresse Pierre-et-Paul. Tout premier édifice construit à Saint-Pétersbourg (1703), la forteresse Pierre-et-Paul est dominée par la flèche de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Cette dernière abrite une crypte qui accueille, depuis 1998, les cercueils de Nicolas II et sa famille. Le palais Youssoupov est encore un immanquable de Saint-Pétersbourg. Somptueuse demeure construite au XVIIIe siècle sur le quai sud de la Moïka, c’est notamment le lieu où fût assassiné Raspoutine. En décembre 1916.

