Bruxelles, un itinéraire de 4 jours pour les amateurs d’architecture

Escapade de choix pour découvrir l’architecture, l’itinéraire suivant est à conseiller.

Dans cet itinéraire à Bruxelles et destiné aux amateurs d’architecture, il y a de nombreux temps-forts. Comme la découverte de l’art nouveau, l’art déco et la découverte du quartier de l’Europe, moderne.

Au cours de cet itinéraire de 4 jours, il y a plusieurs lieux d’intérêt à découvrir. À commencer par le célèbre Atomium de Bruxelles. Véritable monument, l’Atomium a été construit à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1958. Ce dernier représente la maille conventionnelle du cristal de fer. Le tout, agrandi pas moins de 165 milliards de fois. Le salon de la villa Empain et ses vitraux majestueux sont également des immanquables de cet itinéraire. Autre temps fort de l’itinéraire à Bruxelles, le musée Magritte. Implanté dans un bâtiment ancien d’un style néoclassique de la fin du XVIIIe siècle, il fait partie d’un ensemble architectural. Ce musée était, auparavant, un hôtel et une bijouterie.

La Grand-Place et l’Hôtel de ville

Lieu important de l’itinéraire de Bruxelles, la Grand-Place. En plus d’être mondialement renommée pour sa grande richesse ornementale, la Grand-Place de Bruxelles possède des atouts à proximité. Comme les diverses maisons des corporations, l’Hôtel de ville, ou encore la Maison du Roi. L’Hôtel de ville de Bruxelles se trouve donc sur cette même Grand-Place. D’un style classique et gothique, l’Hôtel de ville de Bruxelles fait face à la Maison du Roi. Cette dernière est désormais le Musée de la ville de Bruxelles, où il est possible de découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville de Bruxelles.

