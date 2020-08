Les routes de France les plus spectaculaires

Les routes de France proposent bien souvent des paysages incroyables, et spectaculaires.

En effet, le réseau routier Français se veut dense et capable d’émerveiller petits et grands. Retour sur les routes les plus spectaculaires sur le territoire.

La route des cols des Pyrénées

Longue de 942 kilomètres, cette route traverse pas moins de 34 cols de montagnes et six départements Français. Au XIXe siècle, cette route avait déjà des vocations touristiques, car les principales villes thermales étaient traversées par cette dernière. Le Sud de la France se dévoile ici dans son plus bel atout, et propose des routes spectaculaires à une très haute hauteur.

Les Vosges et la route des crêtes

La route des crêtes Vosgiennes, qui va de Cernay à Sainte-Marie-aux-Mines, propose une altitude de 940 à 1 400 mètres sur une longueur de 70 kilomètres. Si le point culminant est le fameux Ballon des Vosges, il faut savoir que la vue sur les Alpes est enivrante lorsque le temps est clair. Ici, il y a également des fermes auberges proposant des repas marcaires typiques, dans un cadre enchanteur.

La route des Grandes Alpes

D’une longueur de 700 kilomètres, la route des Grandes Alpes relie Nice à Thonon-les-Bains en empruntant seize cols. L’altitude maximale peut grimper jusqu’à 2 764 mètres lors du passage au col de l’Iseran. La route reste ouverte entre le mois de juin et octobre. Le reste de l’année, certains cols sont fermés.

La route des mégalithes en Bretagne

Située dans le Morbihan, cette route permet de découvrir les menhirs et autres dolmens créés par l’homme il y a plusieurs millénaires déjà. Si les alignements de Carnac sont les plus célèbres, de nombreux alignements seront à découvrir sur cette route, comme le site de Monteneuf.

De Calvi à Piana

En Corse, la route qui va de Calvi à Piana est somptueuse et offre des moments plus que magiques. Notamment lors de l’arrivée aux calanques de Piana, là où la roche teintée de rouge prend des formes parfois étonnantes.

