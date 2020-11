5 astuces pour payer un billet d’avion moins cher

Voyager n’est pas toujours facile, mais il existe quelques astuces pour s’envoler à moindres frais.

Avec quelques règles plutôt simples, il sera possible de faire de grandes économies. Et de nombreuses destinations seront alors à visiter.

Le Black Friday et la Saint-Valentin

Alors que le Black Friday a lieu le 4e jeudi de novembre, chaque année, aux États-Unis et dans le monde entier depuis peu, les économies peuvent être incroyables. En effet, les ventes flash des compagnies aériennes sont imbattables. Lors de la Saint-Valentin, les compagnies aériennes proposent également des offres duos, permettant de voyager à deux pour le prix d’une seule personne.

La flexibilité

Faire preuve de flexibilité sera un gage certain de grosses économies. En effet, prendre le départ un mardi coûtera bien moins cher qu’une envolée le vendredi. De la même façon, partir de l’aéroport très tôt en sacrifiant un peu de sommeil se montre aussi avantageux. Enfin, les escales font perdre quelques heures, certes, mais là aussi, le prix est moindre qu’un vol direct.

L’astuce du vendredi 13

Impossible ici de s’adresser aux plus superstitieux. Mais les autres en profiteront. Chaque vendredi 13, les compagnies aériennes connaissent une chute des réservations. Et des prix attractifs sont mis en place pour ne pas faire décoller un avion à moitié plein !

Voyager hors-saison

Cela est connu, éviter la haute-saison et le flux de vacanciers permet d’économiser. En effet, partir au mois de novembre permet une économie allant jusqu’à 9,5 %. Loin d’être négligeable donc.

Réserver la nuit et la semaine

Une certitude, ne jamais réserver un billet le week-end. Car oui, c’est là que le plus de monde regardent la future acquisition. Il faut préférer la semaine, et mieux encore, la nuit entre mardi et mercredi. Entre minuit et six heures du matin, les prix sont plus qu’intéressants !

