Recette incontournable à l’apéritif : le pan con tomate

Spécialité Espagnole par excellence, le pan con tomate fait partit de ces fameux tapas, les incontournables de l’apéro ou de l’entrée.

Place donc à la recette du pan con tomate au fromage catalan. De quoi émerveiller son apéro avec un pan con tomate qui sera accompagné de croquetas au jambon et au fromage.

Dans les faits, la recette est très facile à faire puisqu’il suffit de griller des (petits) morceaux de pain puis de les tartiner d’ail et de tomate. Et de garnir selon les envies de chacun. Le site Food & Wine a dévoilé une recette de pan con tomate au Garrotxa. Un fromage au lait de chèvre provenant de Catalogne. Pour effectuer la recette, il faut divers ingrédients. Huit tranches de pain blanc spécial bruschettas, de l’huile d’olive extra-vierge et deux gousses d’ail. À cela, il faut encore ajouter quatre tomates, une pincée de sel, du poivre et le fameux Garrotxa, qui devra être râpé en lamelles fines.

La recette du pan con tomate au Garrotxa

Dans un premier temps, il sera question d’appliquer de l’huile d’olive extra-vierge sur l’un des côtés de chaque tranche de pain. Une fois fait, il faudra placer le côté huilé vers le haut et laisser griller tout ça dix minutes au four. Une fois sortis du four, il faut frotter chaque tranche avec les gousses d’ail, puis avec les tomates. Et continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de chair. Avant d’enlever les morceaux de tomates. Enfin, il sera question d’ajouter le sel, le poivre, et de finir avec les lamelles du Garrotxa. Bon appétit !

Partager : Twitter

Facebook