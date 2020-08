La salade grecque et ses variantes en recette

Les beaux jours et la chaleur permettent de préparer une salade fraîche et légère, qui parviendra à ravir petits et grands.

Dès lors, la salade Grecque se veut un excellent choix, et allie avec brio, saveur, plaisir et croquant. Retour sur quelques astuces faciles pour décliner cette salade Grecque.

La salade Grecque est un incontournable de l’été, et est très vite préparée. Elle se montre d’ailleurs très plaisante en bouche, et rassasie avec plaisir. La salade Grecque offre de l’énergie, de l’équilibre, mais aussi de nombreux minéraux et vitamines. Elle allie parfaitement les rondelles de concombres aux quartiers de tomates, avec des oignons rouges, des cubes de feta et des olives noires. Sans oublier le filet d’huile d’olive.

Les variantes de la salade Grecque

Dans une salade Grecque, il est possible d’y mettre autre chose que l’habituel sirtaki. Ainsi, pourquoi ne pas y mettre des graines (des graines de courges, de chanvre, …) qui viendront offrir un apport incroyable de minéraux, vitamines et autres protéines. Il est possible de modifier la salade Grecque en y ajoutant fruits et légumes, qui égayeront l’assiette de différentes couleurs. Dès lors, de nombreux fruits et légumes de saison sont à envisager. Comme les fraises, les tomates cerises, les tomates séchées, les radis, ou encore les câpres, poivrons rouges et même melon ainsi que pastèque. La salade Grecque se parfait également avec du blanc de poulet, des dès de jambon, des sardines et du poulpe grillé. Pour une version veggie, la salade Grecque peut aussi s’accommoder avec du tofu, pour un succès toujours assuré !

